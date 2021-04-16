Меган Маркл оставила на венке для принца Филиппа записку

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Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл почтила память принца Филиппа особым венком и загадочной запиской. Цветы были возложены в часовне Святого Георгия.

Венок Меган Маркл составила совместно с супругом принцем Гарри и флористикой, которая работала на их свадьбе. При этом они придерживались «языка цветов» из местной флоры. Каждая составляющая венка была наполнена смыслом и отсылала к той, или иной части жизни Филиппа, сообщает газета Metro.

Как пишет издание, в качестве солирующих растений, они выбрали акант мягкий который является национальным цветком Греции — родины принца и эрингиум (Синеголовник), который представляет королевских морских пехотинцев. В венок также входили: колокольчик для благодарности и вечной любви, розмарин для обозначения памяти, лаванда для преданности и розы в честь июня, месяца рождения Филиппа.

К венку прилагалась записка. Её содержание не раскрывается.

Меган Маркл поддерживалас принцем Филиппом хорошие отношения. Но она решила не посещать похороны герцога Эдинбургского, который умер в возрасте 99 лет, чтобы не оказаться в центре внимания. Ещё одной причиной стал совет семейного доктора, который не рекомендовал девушке лететь через Атлантику и обратно, ведь она находится на шестом месяце беременности, писал NEWS.ru.