Меган Маркл обвинила Букингемский дворец в травле

https://static.news.ru/photo/584f488a-7cee-11eb-93eb-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская актриса и супруга принца Гарри прокомментировала слухи, распространяющиеся вокруг неё и её семьи. По словам герцогини, источником «ложных утверждений» является Букингемский дворец.

Не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого времени мы будем просто молчать, раз Фирма (королевская семья) принимала активное участие в закреплении ложных утверждений о нас, — заявила Маркл в интервью Опре Уинфри, полная версия которого выйдет на телеканале CBS.

Ранее британская газета The Times опубликовала материал, в котором говорилось о случаях издевательского отношения Маркл к собственным подчинённым. В частности, бывшие сотрудники секретариата принца Гарри пожаловались на высокомерное отношение к ним со стороны герцогини Сассекской.

Представители Маркл отвергли эти обвинения и отметили, что материал был обнародован перед интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опри Уинфри. Целью публикации, по их мнению, было настроить британскую аудиторию против супругов, покинувших Соединённое Королевство в прошлом году.

Как сообщал NEWS.ru, британский принц Гарри признался, что ему не потребовалось много времени после знакомства, чтобы влюбиться в актрису Меган Маркл. По словам британца, вторая встреча стала моментом, когда он понял — «это нечто особенное».