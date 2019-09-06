https://static.news.ru/photo/a66902f0-d096-11e9-ab7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова поколебала вековые традиции британской королевской семьи. Супруга принца Гарри вопреки протоколу продолжает сотрудничать со своими голливудскими менеджерами.

По слухам, бывшая актриса не распустила команду помощников, чьими услугами пользовалась в Голливуде, и намерена прибегать к их помощи и впредь. Среди них называются имена агента Ника Коллинза, бизнес-менеджера Эндрю Мейера и адвоката Рика Дженоу. Все они, как сообщает Daily Mail, высококлассные профессионалы.

Инсайдеры предполагают, что, возможно, Маркл планирует в будущем проводить часть времени в США. Ранее News.ru писал, что королева Елизавета II обиделась на своего внука принца Гарри и его жену из-за отказа посетить её во время ежегодного двухмесячного отдыха в замке Балморал в Шотландии. Те предпочли отправиться на Ибицу вместе с маленьким сыном, где сняли шикарную виллу.