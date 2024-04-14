Меган Маркл грубо отодвинула темнокожую женщину от мужа на общем фото Меган Маркл не дала темнокожей женщине встать рядом с мужем для фото на матче

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в благотворительном турнире по поло в Майами, в ходе которого была возможность сделать фотографии со знаменитостями. В какой-то момент на пьедестал к принцу Гарри начала подниматься темнокожая женщина в белом платье, однако Меган Маркл оттеснила ее рукой, указав на место позади себя. На инцидент обратила внимание Daily Mail.

Вы хотите встать здесь? — обратилась Меган к женщине во время фотографирования.

Незнакомка решила не спорить и просто встала рядом с герцогиней Сассекской. При этом ей пришлось пригнуться и подвинуться: мешал большой кубок в руках Меган Маркл. Принц Гарри же ничего не сказал, однако было видно, что он покраснел.

В Сети сразу начали писать комментарии по этому поводу. Пользователи с иронией заметили, что рядом с Гарри, похоже, должна быть только одна женщина.

Гарри, моргни в следующий раз, если тебе нужна помощь и тебя удерживают насильно! — написал подписчик.

Перед этим принц Гарри одержал победу в матче. Кубок ему вручала Маркл, и во время награждения супруги повторили знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза — родителей Гарри.