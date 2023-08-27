Меган Маркл будет зарабатывать по $1 млн за каждый пост в блоге

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Жена принца Гарри Меган Маркл может зарабатывать по $1 млн за публикацию каждого поста своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), сообщает New York Post со ссылкой на эксперта по соцсетям Эрика Шиффер. По данным источника, до замужества Маркл имела более 3 млн подписчиков в аккаунте, однако отказалась от его ведения, соблюдая королевский этикет. Теперь же она решила перезапустить блог и начать зарабатывать на рекламе, пишет издание.

Герцогиня Сассекская возвращается в Instagram после трехлетнего перерыва и будет зарабатывать 1 миллион долларов за публикацию. Ее аккаунт быстро станет одним из самых популярных в Instagram. Знаменитости, такие как Кардашьян, могут заработать 1 миллион долларов и выше за один пост, рекламирующий продукт. Нет причин, по которым Меган не могла бы получать такие же гонорары, — сообщил Эрик Шиффер.

Ранее Маркл обвинили в нежелании мириться с королем Карлом III. Королевский биограф Анджела Левинне сообщила, что жена принца Гарри не пытается улучшить отношения с Букингемским дворцом. По словам эксперта, Маркл отказалась от любых контактов с семьей мужа и его отцом королем Карлом III, несмотря на многочисленные сообщения о том, что они с Гарри могут вернуться в Великобританию.

Левин также считает, что Гарри и Меган будут хорошо приняты, если они вернутся в Великобританию, чтобы попытаться наладить отношения с королем.