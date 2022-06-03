Медведев заявил об ошибочной уверенности в неприменении РФ ядерного оружия

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что представление о том, что Россия не применит ядерное оружие, ошибочно. Оно может быть использовано в ответ на ядерный удар либо угрозу существованию страны, сказал политик в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам Медведева, ядерная война — это конец человечества и допустить её нельзя. Но в истории человечества уже были случаи применения ядерного оружия, поэтому говорить о неприменении такого сценария не стоит.

Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества. И сделали это не кто иные, как американцы, — сказал Медведев, заметив, что нужно любым путём предотвратить «ядерный коллапс» на земле.

Что касается сегодняшнего дня, зампред Совбеза заявил, что после таких ответов появляются комментарии о том, что «русские всех пугают», чего бы он точно не хотел. Медведев отметил, что Россия может применить ядерное оружие, но только в ответ на ядерный удар из-за угрозы критической инфраструктуре либо в ответ на удары обычными вооружениями, но только такими, которые грозят «существованию самого государства».

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт заявила, что США хотят, чтобы ограничения на российский ядерный арсенал, которые предусмотрены российско-американским Договором о СНВ действовали и после 2026 года.