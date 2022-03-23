Медведев заявил, что США намерены разрушить Россию

США ставят задачу разрушить Россию, что приведёт к глобальному кризису, но Россия никогда не допустит такого развития событий, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, США безразлична дальнейшая судьба других стран, так как Америка обычно ведёт «бессмысленные войны» вдали от своей территории и не заботится о долгосрочных последствиях своей внешней политики.

Один из президентов США в ответ на мой вопрос, что же будет с Ближневосточным регионом через три месяца после их «помощи», безмятежно ответил: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок». Потом стало понятно, что именно в этом суть американского взгляда на проблемы других, — заявил Медведев.

По его мнению, в задачи США входит развитие в России системного политического и экономического кризиса, который превратил бы страну в «неуправляемое гуляй-поле, где у власти фрики, фанатики и радикалы». Медведев заверил, что это привело бы к тяжелейшему глобальному кризису, энергетическому и продовольственному коллапсу, а также к отказу всех систем коллективной безопасности, что, в свою очередь, спровоцировало бы ядерный конфликт.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правовая система в США продолжает деградировать, в ней начинается в хаос. По его словам, об этом говорят последние события, связанные с санкциями против России: сперва пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка, а буквально через несколько часов конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые продолжили работу в России.

Володин подчеркнул, что это не первый случай, когда в Вашингтоне используют двойные стандарты.