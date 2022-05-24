Медведев заявил, что прибывшим с Украины детям нужна помощь властей России Медведев призвал держать на контроле ситуацию с эвакуированными из Донбасса детьми

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским властям нужно держать на контроле ситуацию с дeтьми, которых эвакуировали из Донбасса и с Украины, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. По словам чиновника, многих из них нужно определить в учeбные заведения, а некоторым требуется квалифицированная мeдицинская или психологическая помoщь.

Им сложно, им непривычно, это непростая ситуация. Кого-то готовы принять российские семьи. В любом случае квалифицированная помощь нужна и детям из Донбасса и с Украины, которые приехали к нам, и тем, кто занимается их приемом в России, — заявил Медведев.

Медведев добавил, что среди вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса много школьников и студентов. Для этого нужно составить список учебных заведений, которые готовы их принять, заявил он.

Также Медведев сообщил, что в особом внимании нуждаются прибывшие дети-сироты. Отмечается, что сейчас таких детей размещают в различных оздоровительных лагерях, пансионатах, профилакториях.

Ранее стало известно, что общая сумма единовременных выплат беженцам с территории Украины и Донбасса, прибывшим в Россию, приблизилась к 2,8 млрд рублей. Глава крымского МЧС Сергей Садаклиев сообщил, что более 150 тысяч беженцев прибыли в Крым с территорий Украины и Донбасса. По его словам, людей расселили в пять пунктов временного размещения, а также предоставили им полевой лагерь.

Всего с начала усиления конфликта в Донбассе российскую границу пересекли более 1,3 млн человек, среди которых насчитывается 223 тысячи детей.