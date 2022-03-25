Медведев рассказал, в чём главное заблуждение США

США заблуждаются по поводу того, что у них нет конкурентов, тогда как они есть — Россия, Китай и Индия, заявил в интервью РИА Новости зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что время однополярного мира подошло к концу и американцы больше не являются хозяевами планеты.

То, как себя ведут США в мире, объясняется тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Но они ошибаются, потому что жизнь не стоит на месте, происходит развитие международных отношений, страны растут, развиваются, — заявил он.

Медведев подчеркнул, что будут формироваться новые союзнические соглашения, а однополярному миру пришёл конец.

Говоря о США, зампред Совбеза отметил, что Вашингтон после развала СССР «посчитал себя победителем и единственным бенефициаром» этого мира. Это, по словам Медведева, и стало причиной такого поведения.

Они считают, что не подсудны никому, но они вправе всех судить, они вправе принимать решения, они вправе делать всё что угодно, — заявил он.

Ранее Медведев рассказал, что когда Россия участвует в спецоперации на Украине, нельзя проводить антигосударственную линию и выступать с критикой в отношении страны, находясь за границей, потому что это является предательством. Внутри страны критиковать можно «всё что угодно».