Медведев заявил о попытках ограничения работы России в Арктике

Некоторые страны не оставляют попыток ограничить деятельность России в Арктике. Они ведут борьбу за ресурсы и контроль над коммуникациями. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

Целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике. Постоянно возникают какие-то претензии, стремятся они вести борьбу за доступ, естественно, и к природным ресурсам Северного Ледовитого океана и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями в Арктике, — рассказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

Политик добавил, что Россия существенно расширила своё присутствие в арктическом регионе. Москва выступает за сохранение Арктики в качестве территории мира, а также стабильного и взаимовыгодного партнёрства, и многие страны поддерживают эту позицию.

Медведев предложил продолжить усилить группировку российских войск в Арктике и оснастить её современными видами вооружений.

Это будет эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций, — отметил зампредседателя Совбеза.

Ранее верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что Альянс собирается нарастить военную и коммерческую активность в Арктике. По его словам, военные планируют обезопасить навигацию коммерческих судов в международных водах, правила которой якобы нарушают Россия и Китай.