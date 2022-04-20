Медведев раскритиковал Запад за непоследовательную позицию по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал «новостями с разных планет» заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости поставок оружия на Украину и слов Генсека ООН Антониу Гуттериша о необходимости пасхального перемирия. Он считает позицию международного сообщества непоследовательной. Он добавил, что смысл спецоперации России на Украине — предотвращение нападения врагов и спасение людей в Донбассе.

Когда читаешь новости, возникает ощущение, что они приходят с разных планет. Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырёхдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ, товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжёлого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества. На что простым людям ориентироваться, и что думать руководителям других стран? — сказал Медведев.

Также он процитировал китайского мыслителя Сунь-цзы, известного, в первую очередь, по трактату «Искусство войны».

Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него, — сказал Медведев.

Он заявил, что предотвращение нападения врагов на Россию и спасение людей в Донбассе — смысл специальной военной операции России на Украине.

19 апреля Медведев в своём Telegram-канале рассказал, что на Украину стеклись тысячи иностранных наёмников со всего мира. Он отметил, что они не являются добровольцами, соответственно, не имеют статус комбатантов и не подпадают под действие Женевских конвенций. Медведев напомнил о «калибровке» «солдат удачи» на Яворовском полигоне близ Львова, а также заключил, что все они будут денацифицированы.