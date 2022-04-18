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«Не набор угроз»: Медведев призвал подготовиться к возможной агрессии НАТО

Медведев призвал готовиться к возможным агрессивным действиям НАТО
17:30, 19 апреля 2022
«Не набор угроз»: Медведев призвал подготовиться к возможной агрессии НАТО Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал быть готовым к возможным агрессивным действиям НАТО, передаёт ТАСС. На заседании президиума Совета по науке и образованию он отметил, что Североатлантический альянс усиливает своё присутствие у границ Российской Федерации.

Усиление НАТО у российских границ уже не фигура речи, и Москва должна быть готова к возможным агрессивным действиям,сказал Медведев.

Американский писатель и политик Патрик Бьюкенен ранее заявил, что Вашингтон должен отказаться от идеи дать членство в НАТО Финляндии и Швеции. Сейчас не следует «испытывать удачу» с Россией, отметил он.

Бьюкенен подчеркнул, что отказ Хельсинки и Стокгольму оставит для США возможность «свободы действий» на случай гипотетического международного конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причина российской специальной военной операции на Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны. Он добавил, что в том числе по этой причине в НАТО решили продвигаться на восток.

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