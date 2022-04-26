Медведев предсказал судьбу Twitter после покупки её Маском Медведев: перекупка Twitter за гигантские деньги ничего не изменит

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что покупка американским миллиардером Илоном Маском Twitter ничего кардинально не изменит в работе соцсети, об этом он написал в своём Telegram-канале. По его мнению, Twitter не станет снова демократичным, так как на него будут продолжать влиять настроения, главенствующие в американском обществе. Медведев иронично заметил, что большие изменения могут произойти, если только соцсеть «выйдет из под юрисдикции США».

Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни. Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом её регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится, — написал Медведев.

Миллиардер Илон Маск купил компанию Twitter за $44 млрд. О заключении сделки стало известно из пресс-релиза компании, который распространили в понедельник, 25 апреля. После завершения сделки компания станет непубличной.

Как сообщил независимый директор совета директоров Twitter Брет Тейлор, совет «провёл вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения». При этом особое внимание уделялось вопросам стоимости, гарантий и финансирования. По мнению Тейлора, предложение Маска представляется «лучшим путём вперёд» для акционеров Twitter.

Маск сообщал о том, что после покупки компании намерен сделать её непубличной, в связи с чем её акции можно будет продавать или обменивать исключительно в частном или внебиржевом порядке.