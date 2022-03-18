Медведев посмеялся над призывом главы Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале с иронией прокомментировал призыв главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира «есть меньше мяса для борьбы с Россией». Он завил, что пришло время менять национальные привычки немцев, и предложил им отказаться от употребления колбасы.

Не меньше порадовал и очередной европейский министр, который призвал граждан есть меньше мяса, чтобы победить Россию и российское руководство. Причём сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу, — написал Медведев.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Оздемиру следовало бы пойти дальше и попросить немцев ограничить себя в потреблении воздуха. По её словам, это «стало бы вкладом и в защиту экологии, и против России».

Ранее стало известно, что мировые цены на молоко могут сильно вырасти из-за проблем с поставками и ситуации на Украине. Один из главных мировых поставщиков молока Новая Зеландия уже столкнулась с резким ростом стоимости ресурсов для изготовления молока, что также может повлечь за собой повышение цен по всему миру.

Стало также известно, что на фоне ситуации на Украине и новых санкций, введённых против России, в США может произойти сильный рост цен на продовольствие. К этому приведёт увеличение стоимости удобрений и энергоресурсов.

Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко ранее сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом. Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы.

По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.