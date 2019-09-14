https://static.news.ru/photo/5f322cf4-d6e5-11e9-bfa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Predrag Milosavljevic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Белград в 75-ю годовщину освобождения сербской столицы от нацистов, сообщили в пресс-службе президента Сербии Александра Вучича.

Сербский лидер 14 сентября провёл телефонный разговор с председателем российского правительства, в рамках которого поздравил его с днём рождения, пожелав политику здоровья, счастья и успеха на ответственном посту во благо России.

Вучич в долгой дружеской беседе ещё раз озвучил приглашение премьеру Медведеву посетить Сербию, — говорится в сообщении .

По данным пресс-службы, премьер с радостью принял предложение посетить Белград.

В кабмине РФ отметили, что во время своей поездки глава российского правительства планирует обсудить весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Как писал News.ru, участие в праздновании Дня Победы уже подтвердили главы почти двух десятков государств. Среди них — лидеры Франции, Чехии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии и многих стран СНГ.