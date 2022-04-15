Медведев пообещал рассмотреть идею по уничтожению спутника Маска

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал принять во внимание идею об уничтожении группы спутников Starlink, принадлежащих американскому бизнесмену Илону Маску. В своём Telegram-канале он назвал эту инициативу «свежей». Тем не менее, он уточнил, что с исполнением данной идеи пока стоит повременить.

По поводу уничтожения спутников Starlink — идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим, — заявил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил создание фейкового сайта партии «Единая Россия». По его мнению, такие акции оплачиваются из США.

В субботу на фейковом сайте, чей адрес не соответствует официальному сайту фракции, появилось «заявление Дмитрия Медведева», которое якобы касается проведения военной спецоперации РФ на Украине и «приказа верховного главнокомандующего» об «уничтожении группировки спутников Starlink».

Представители партии «Единая Россия» обратились в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к созданному неизвестными лицами ложному зеркалу портала. В обращении было заявлено, что IP-адрес сайта зарегистрирован в США. Роскомнадзор просьбу удовлетворил.