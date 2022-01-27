Медведев оценил угрозу «адских» санкций против России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится дополнительных ограничений со стороны Запада, передаёт ТАСС. По его словам, это касается в том числе и анонсированных американскими политиками новых «адских» санкций. Он отметил, что с момента введения первых санкций с экономикой страны не произошло ничего «сверхстрашного».

Мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило. <...> Вот нам сейчас грозят «адскими» санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чём это будет заключаться, — сказал он.

Он напомнил слова бывшего американского президента Барака Обамы, когда тот в 2015 году сказал, что на фоне санкций российская экономика «разорвана в клочья». Однако, по словам Медведева, Обама сейчас на пенсии, а российская экономика «живёт и развивается».

При этом политик признал, что проблем «полным-полно». Однако «ничего уж такого сверхстрашного» с экономикой не произошло, а где-то она даже стала «лучше». В качестве примера Медведев привёл сельское хозяйство, которое благодаря введённым ограничениям получило толчок к развитию.

Замглавы Совбеза также заявил, что в целом санкции для России — вещь перманентная, поэтому к ним «не привыкать». Он напомнил, что ограничения применялись ещё в отношении СССР.

Ранее экс-советник бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм рассказал, что введение «адских» санкций против России возможно только в случае, если Москва нападёт на Киев.

До этого бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Западу нужно составить список «адских» санкций против России на случай агрессии. Политик также сказал, что Украина в силах «защитить» свою землю, поэтому ей не нужно усиление в виде войск НАТО.