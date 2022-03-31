Медведев обвинил Польшу в продвижении лживой истории

Нынешняя власть Польши занимается продвижением лживой исторической версии её отношений с Россией, рисуя нашу страну в чёрном цвете — закрытой, двуличной и враждебной, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщило РИА Новости. Он отметил, что уничтожение памятников советским воинам, которых в Польше называют захватчиками, является не чем иным, как «подлостью и предательством».

Нынешние польские власти повсеместно продвигают собственную лживую версию истории российско-польских отношений. Делают это злонамеренно, вульгарно и пошло, — написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.

Экс-премьер отметил, что «польские элиты» распространяют мнение о том, что с Россией нельзя иметь дело и лучше держаться от неё подальше. Он подчеркнул, что те, кто пытается оспорить такую русофобию, «рискуют тут же быть преданы анафеме».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается как реальность. Он также отметил, что Варшава устанавливает в этой области определённые стандарты.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. По его словам, Запад рассматривал Киев «как инструмент русофобской политики и сдерживания России» и украинской стороне было «дозволено всё», включая убийства мирных жителей на протяжении восьми лет, запрет русской речи, культуры и прочие действия, направленные против русских людей.