Медведев: события в Буче - фейк, вызревший в воображении пропаганды Киева

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался в Telegram по поводу событий в Буче, назвав их фейками, «вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды» и создаваемыми за большие деньги пиар-агентствами и «фабриками троллей». По его словам, представители нацбатов и теробороны готовы «мимоходом» убить собственных мирных жителей ради расчеловечивания России и её максимального очернения.

Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует, — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию в Буче провокацией с целью дискредитации России. По его словам, почти сразу после инцидента в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии, а главы США и Великобритании мгновенно призвали к новым санкциям против России. Всё это говорит о срежиссированности ситуации.

Володин напомнил, что Россия дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН, однако в этом ей было отказано. Тем временем, по его словам, украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же «фотодоказательства», потому что информация на них не подтверждается, однако это уже никого не волнует.