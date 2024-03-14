Медведев идет ва-банк: его «формула мира» поставит точку в истории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Лидер «Единой России» и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев известен в нашей политике как «злой полицейский». Как политик, который в заочных дискуссиях с нашими бывшими партнерами за словом в карман не лезет, позволяя себе такие их красочные определения, как «мрази» и «негодяи».

На этот раз к ситуации на Украине Дмитрий Анатольевич подошел системно, сформулировав свою «формулу мира», поскольку аналогичная конструкция Зеленского, «клоуна в зеленом трико», вызывает у него брезгливость. В плане Медведева семь пунктов, да таких, что могут вызвать шок у нейтрального наблюдателя. Впрочем, коснемся конкретики.

Полная капитуляция Украины

Действительно, Дмитрий Анатольевич дословно требует признания полного поражения Украины и капитуляции, демилитаризации с полным запретом создания военизированных формирований, признания киевского режима нацистским и проведения под контролем ООН полной денацификации всех органов власти, констатации ООН утраты Украиной международной субъектности и невозможности вступления в военные союзы, отставки всех органов власти и проведения выборов во временный парламент, выплаты всех возможных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших. Наконец, признание временным парламентом акта о воссоединении с Россией и подтверждение этого шага ООН.

Можно, конечно, удивляться тому, зачем требовать от Украины выплат разных компенсаций, если она и так должна воссоединиться с Россией. Явно Дмитрий Анатольевич переоценивает в нынешних условиях авторитет ООН, организации, которая пока остается «машиной» прозападного голосования. Но суть-то не в этом. «Формула Медведева» являет собой тот самый шок-контент, который не просто призван кое-кого вернуть в реальность из мира розовых пони. Но высветить абсурдность той самой «формулы Зеленского».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Какая формула реалистичнее

Что с подачи команды Зеленского с пеной у рта вот уже почти год обсуждают на всех посиделках под западной эгидой? Да фактически полную и безоговорочную капитуляцию как раз России. Иначе как можно оценить требование отвода наших сил на границу 1991 года, включая и уход из Крыма, «восстановление справедливости», что в понимании Киева означает выплату Россией крупных репараций и компенсацию причиненного ущерба, создание трибунала для суда над военными преступниками, которые, естественно, могут быть только с российской стороны.

И вот эту «формулу» киевские эмиссары мусолят везде, где только представляется случай. Ныне нереалистичность такого подхода видна с особой очевидностью, но Зеленского это отнюдь не смущает. Не удивительно, что даже обычно крайне сдержанный Владимир Путин упомянул в своем интервью мешающие нормальным переговорам «хотелки», рожденные под воздействием психотропных веществ.

Игра на западном поле

Так что Медведев фактически сыграл на поле Киева и его западных покровителей, своими предложениями резко поднял ставки в большой игре. И его формула не менее и не более реалистична, чем все то, что мы до сих пор слышим из Киева или Брюсселя. А теперь еще и из Парижа.

Тем более что такие цели, как денацификация и демилитаризация Украины, ставились с самого начала СВО. Мяч, что называется, на западной половине поля. И любая реакция на «формулу Медведева», даже самая снисходительная, только послужит ее распространению и в некотором смысле популяризации.

Долгое время реакции наших политиков на западные попытки поднять ставки в игре выглядели крайне вегетарианскими. Но времена меняются. И президент напоминает о постоянной боеготовности нашей ядерной триады, которая к тому же и самая совершенная на данный момент. И вот уже Медведев разделяет мнение экспертов, уверенных, что только полная ликвидация Украины гарантирует стабильную безопасность нашей западной границы.

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