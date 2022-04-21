Медведев: глава СНБО Украины станет целью после слов о Крымском мосте

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что «упоротый украинский начальник», председатель СНБО Украины Алексей Данилов, станет законной его целью после слов о возможности удара Киева по Крымскому мосту. Ранее Данилов заявил, что армия Украины ударит по Крымскому мосту, как только у неё появится подобная возможность.

Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью, — написал Медведев.

Ранее Медведев в своём Telegram-канале рассказал, что на Украину стеклись тысячи иностранных наёмников со всего мира. Он отметил, что наёмники не являются добровольцами, соответственно, не имеют статуса комбатантов и не подпадают под действие Женевских конвенций. Он напомнил о «калибровке» «солдат удачи» на Яворовском полигоне близ Львова, а также заключил, что все они будут денацифицированы.

16 апреля Медведев пообещал принять во внимание идею об уничтожении группы спутников Starlink, принадлежащих американскому бизнесмену Илону Маску. В своём Telegram-канале он назвал эту инициативу свежей. Тем не менее он уточнил, что с исполнением данной идеи пока стоит повременить.