Медведев: действия на Украине продолжатся до достижения поставленных целей

Украина. Донецкая область. Мариуполь. Военная техника на одной из улиц города. Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине

Спецоперация на Украине развивается по плану и будет продолжена до достижения поставленных целей — демилитаризации и денацификации страны. Как заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Украина должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России.

До достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться так, как это было задумано президентом страны, как это было решено, — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также заявила, что военная операция на Украине продвигается в соответствии с планом. Она отметила, что все поставленные цели и задачи российского руководства будут достигнуты. По словам Захаровой, в список целей входят демилитаризация и денацификация Украины, защита граждан ДНР и ЛНР от давления со стороны Киева, а также устранение угроз, поступавших в адрес России.

При этом дипломат уточнила, что сроки проведения спецоперации будут зависеть от Киева. Представитель МИД РФ отметила, что требования России максимально понятны и просты и вытекают из целей и задач операции.