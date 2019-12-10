https://static.news.ru/photo/81995abe-1ad4-11ea-8801-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что принятый бюджет Украины на 2020 год движет страну из эпохи бедности в эпоху нищеты. Об этом сообщила газета «Известия».

«Великолепные» результаты деятельности парламента. «Великолепный» бюджет, который превращает страну и переносит автоматом из эпохи бедности в эпоху нищеты. «Великолепная» программа правительства <...> Это отразится в ближайший месяц на экономической ситуации в стране, — процитировали Виктора Медведчука «Известия».

Он добавил, что утверждённая программа не даст Украине шансов на экономическое развитие, а также то, что новые законы уничтожают и притесняют малый и средний бизнес.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Виктор Медведчук назвал самым страшным для Украины то, что страна находится под внешним управлением Вашингтона, МВФ, фонда Сороса, а также других финансовых институтов. По мнению политика, все инициативы власти направлены в угоду этим структурам, а не на улучшение жизни граждан.