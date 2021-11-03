Медведчук: Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции. По его словам, власти должны задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также сменить экономический ориентир. Об этом он написал в своей статье, которая была опубликована на официальном сайте политической силы.

Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчётом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в своё время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов, — считает политик.

Медведчук напомнил, что Украина потеряла традиционные рынки сбыта — российский и стран Таможенного союза, отдав предпочтение сближению с Западом. При этом есть несколько факторов, которые не потеряла страна. К ним относятся уникальное географическое положение, статус транзитёра, остатки научного и промышленного потенциала. Именно это должна спасти администрация президента, подчеркнул лидер политической силы.

Ранее стало известно, что Украина окончательно разорвала связь с «русским миром». С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Государство развивается по европейскому пути.