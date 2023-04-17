Медведчук: трибунал над Зеленским спасет мир от ядерного апокалипсиса

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Бывший председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил «Аргументам и Фактам», что международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками, позволит избежать ядерной войны. Он при этом сравнил украинского президента с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером. По его словам, Зеленский уничтожил в стране права и свободы граждан.

Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету, — сказал Медведчук.

Он также подчеркнул, что Украина при Зеленском превратилась в колонию Запада.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что некоторые военнослужащие ВСУ мечтают повесить Зеленского и его соратников. По его словам, об этом свидетельствуют появляющиеся в Сети видеоролики, в которых украинские солдаты возмущаются предательством президента и его команды и грозят им расправой.