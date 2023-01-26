Медведчук рассказал, что до конца сомневался в успехе своего обмена

Фото: Стрингер/РИА Новости

Виктор Медведчук

Украинский политик Виктор Медведчук заявил в интервью RT, что сомневался в успехе своего обмена на пленных украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, он понял об успехе переговоров после того, как украинские спецслужбы перевезли его из Польши в Анкару и он увидел российский самолет. Также Медведчук поблагодарил руководство России за усилия по его спасению.

С одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдет. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться. <...> Но я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место, — сказал Медведчук.

Ранее высокопоставленные источники в руководстве Турции сообщили, что передача Медведчука и пяти командиров полка «Азов» в рамках обмена пленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года прошла в аэропорту Анкары. По данным СМИ, одно из условий российской стороны состояло в том, что «азовцы» после обмена должны остаться в Турции.

Как сообщалось, переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции: в назначенный день в аэропорт Анкары прибыли российский и украинский самолеты. После приземления воздушные суда посетили представители обеих сторон, процесс обмена прошел без проблем, страны в итоге обменяли более 200 пленных.