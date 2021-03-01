Медведчук оценил шансы Порошенко вновь возглавить Украину

https://static.news.ru/photo/998a6956-7b36-11eb-be00-96000091f725_660.jpg

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил шансы экс-президента Украины Петра Порошенко вновь занять пост главы государства. По словам политика из ОПЗЖ, такой ход событий вполне возможен.

По его словам, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом. При этом Медведчук считает, что аналогичные шансы есть и у представителей других партий, которые намерены выдвигать на пост главы государства своих кандидатов.

Всё будет зависеть от того, когда будут выборы. Шансы есть всегда. И не только у нас. Шансы есть у всех: и у «Слуги народа», и у Тимошенко, и у Порошенко, и у нашего кандидата, который пойдёт на выборы. Всё в этом мире относительно, — сказал председатель политсовета ОПЗЖ.

Он также прокомментировал появившиеся в Сети записи разговора между людьми, чьи голоса напоминали голоса Медведчука, Порошенко и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. Член ОПЗЖ не подтвердил, что они являются подлинными, однако отметил, что в 2014 году действительно вёл переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Порошенко, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за президента страны Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что сильнее всего по гражданам Украины ударили цены на тепло и газ. По его словам, по сравнению с 2014 годом они выросли на 1300% и 1250% соответственно.