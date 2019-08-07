Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обменом пленными должны заниматься исключительно власти Украины.
Всё, что касается обмена, — исключительно функция власти, сегодня она должна возглавить этот процесс, — написал политик в
Медведчук рассказал, что с его помощью были освобождены из заключения 489 людей.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны тогда заявляли, что процесс освобождения будет продолжен.
В июле текущего года в контактной группе по урегулированию конфликта в ДНР заявили о подготовке к обмену, который должен состояться в ближайшее время. В Киеве сообщили, что будут освобождены 208 украинцев, писал News.ru.
Ранее Украинская православная церковь (каноническая) заявила о намерениях создать комиссию по содействию обмену пленными в формате «всех на всех» в Донбассе.