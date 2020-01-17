https://static.news.ru/photo/71c2e260-3909-11ea-b685-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал информацию, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Заявление премьера политик назвал «дешёвым пиар-ходом».

Правительство и Гончарук заслужили отставку. Но её, к сожалению, не будет, — заявил Медведчук.

Депутат обратил внимание на то, что заявление об отставке премьер-министр Незалежной, в соответствии с конституцией, может подать только Верховной раде, а не президенту Владимиру Зеленскому.

В данном случае это дешёвый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра, — подчеркнул депутат.

Сам Гончарук объяснил решение покинуть занимаемый им пост произошедшим недавно скандалом, связанным с публикацией аудиозаписей его разговоров. Утверждается, что разговор произошёл в декабре 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос украинского премьера, называет «примитивным» понимание экономики президентом страны и указывает, что у Зеленского «туман в голове». Над отставкой премьера Незалежной поиронизировал телеведущий Владимир Соловьёв, писал NEWS.ru.