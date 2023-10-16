Медведь в Канаде украл упаковку мармеладных мишек CBC News: в Канаде медведь украл с заправки упаковку мармеладных мишек

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На канадском острове Ванкувер медведь проник на заправку и украл упаковку мармелада, сообщает CBC News. На опубликованных кадрах видно, как хищник пробирается в помещение, проходит мимо стеллажей с шоколадными батончиками, а затем хватает упаковку мармеладных мишек на глазах у владельца заправки.

Мистер Медведь потом отправился на парковку и съел их, — прокомментировал хозяин ситуацию.

Ранее медведь-танцор попал в объектив фотоловушки национального парка «Земля леопардов». На кадрах видно, как медведь чешется спиной о дерево на фоне живописных видов парка. Специалисты утверждают, что таким образом медведи метят территорию, оставляя свой запах и комки шерсти.

Также сообщалось, что игривые котята снежного барса сломали видеоловушку в национальном парке «Сайлюгемский», расположенном на Алтае. По мнению сотрудников заповедника, перед этим они пообедали, что повлияло на их поведение. Также предполагается, что их просто мог привлечь неизвестный объект.