Медведь пробрался в дом американки и стащил курицу из морозилки

Фото: S. Schuetter/blickwinkel/Global Look Press

Большой черный медведь разбил окно в доме жительницы США в штате Коннектикут и пробрался на кухню. Как сообщает Fox News, хищник похозяйничал в холодильнике и украл оттуда замороженную курицу, после чего сбежал. Происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения, которую опубликовали в социальных сетях.

Животное забралось в жилище, когда владельцев не было дома. Хозяйка узнала о проникновении неизвестного на кухню, когда ей на мобильный телефон пришло уведомление о взломе. По словам женщины, медведь не нанес никакого ущерба, кроме рассыпанного собачьего корма и пропавшей курицы.

Никаких повреждений, однако он залез в мешок с собачьим кормом и оставил следы от него по всему дому, а также много шерсти, — рассказала владелица дома.

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