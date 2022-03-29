Мединский заявил, что переговоры РФ и Украины прошли конструктивно

Переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно, с таким заявлением выступил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор, — сказал он журналистам.

Ранее Владимир Мединский заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел. По его словам, при условии быстрой работы по договору и нахождении требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Двухдневные переговоры проходят во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение по поводу сложившейся ситуации. При этом турецкий лидер надеется, что предстоящая встреча будет иметь позитивный итог.

Во дворце Долмабахче также присутствует российский миллиардер Роман Абрамович: он не сидит за столом переговоров, а находится в числе наблюдающих в компании с турецкими чиновниками.