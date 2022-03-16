Мединский: тему денацификации Украины из повестки переговоров не исключали

Пункт о денацификации Украины из повестки переговоров не исключался. Заявления украинской стороны об этом не вполне соответствуют действительности, рассказал ТАСС глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров, — цитирует его агентство.

Он также отметил, что в ходе переговоров достигнут определённый прогресс по ряду вопросов, но не по всем. По словам политика, позиции сторон достаточно чёткие, диалог ведётся «не спеша» с соблюдением всех интересов России и её граждан.

Ранее Мединский сообщил, что Киев предложил австрийский и шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства. Согласно им, Украина должна будет отказаться вступать в военные альянсы, но сохранит армию и флот. Мединский добавил, что российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать и обсуждать нейтральный статус Украины в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. По его словам, несмотря на непростой ход переговоров, можно говорить об определённой надежде на достижение компромисса, а Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем.

15 марта представитель Украины в переговорной группе Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что переговоры продолжатся 16 марта.