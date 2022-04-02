Мединский: работа по договору между Москвой и Киевом возобновится 4 апреля

Работа по содержанию договора между Москвой и Киевом о безъядерном и нейтральном статусе Украины будет возобновлена 4 апреля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский. Он также добавил, что позиция РФ по Крыму и Донбассу остаётся неизменной.

Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник, — написал Мединский.

Он отметил, что подход украинской стороны к данным вопросам стал более реалистичным, однако для вынесения на «встречу в верхах» договор пока не готов. По его словам, дипломатические и военные «эксперты» Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договорённостей, которые уже достигнуты на политическом уровне.

Ранее ход переговоров между Москвой и Киевом оценил глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал существенным прогрессом подтверждение украинской делегацией необходимости обеспечения неядерного и внеблокового статуса страны, а также понимание вопросов статуса Крыма и Донбасса.