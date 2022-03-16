Мединский рассказал об украинских предложениях по демилитаризации

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина предлагает австрийский и шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, передаёт «Интерфакс». По данным вариантам Украина должна будет отказаться вступать в военные альянсы, но сохранит армию и флот. Он добавил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно». Мединский отметил, что российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.

Конечно, нам хотелось бы, чтобы это всё происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру, — сказал он.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать и обсуждать нейтральный статус Украины в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. По его словам, несмотря на непростой ход переговоров, можно говорить об определённой надежде на достижение компромисса, а Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем.

15 марта представитель Украины в переговорной группе Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что переговоры продолжатся 16 марта.