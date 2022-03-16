Мединский рассказал об украинских предложениях по демилитаризации
Мединский: Украина предлагает австрийский и шведский варианты демилитаризации
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:18, 16 марта 2022
Владимир МединскийФото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина предлагает австрийский и шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, передаёт «Интерфакс». По данным вариантам Украина должна будет отказаться вступать в военные альянсы, но сохранит армию и флот. Он добавил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно». Мединский отметил, что российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.
Конечно, нам хотелось бы, чтобы это всё происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру,— сказал он.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать и обсуждать нейтральный статус Украины в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. По его словам, несмотря на непростой ход переговоров, можно говорить об определённой надежде на достижение компромисса, а Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем.
15 марта представитель Украины в переговорной группе Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что переговоры продолжатся 16 марта.