Мединский: Москва и Киев «на полпути» по демилитаризации Украины

Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Об этом заявил ТАСС глава делегации России, помощник президента России Владимир Мединский, добавив, что стороны сблизили свои позиции.

Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции, — сказал он.

Мединский отметил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины, в случае отказа от вступления в блок НАТО.

Мединский ранее сообщил, что Украина предлагаeт австрийский и шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства. По данным вариантам Украина должна будет отказаться вcтупать в военные альянсы, но сохранит армию и флoт.

Мединский ранее отметил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно». Российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.