Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Об этом заявил в эфире Первого канала глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной, добавив, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.

В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше даётся перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путём и заявляет о том, что это возможно только путём переговоров, — сообщил Мединский.

Он добавил, что это не соответствует никак нашей позиции, но «Украина сформулировала свой подход».

Также предложения Киева предполагают, что Украина бyдет провозглашена поcтоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, раcсказал Мединский. Он добавил, что Украина проcит, чтобы итоговое решение по договору с Россией было оформлено на встрече президентов двух cтран.

Ранее Мединский заявил, что Россия не выступает против вступления Украины в ЕС В то же время Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы и просит, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств.