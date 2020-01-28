https://static.news.ru/photo/a2d6c96c-41cd-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

«Веселящий» газ может вызвать необратимые поражения нервной системы. К такому выводу пришли французские медики из госпиталя Жака Моно.

Медики выявили несколько случаев поражения спинного мозга после постоянного употребления этого газа молодыми людьми. Патология появляется в области шейного отдела спинного мозга. Закись азота провоцирует изменения в нервных стволах спинного мозга. Витамин B12 перестаёт связываться с ферментом в спинном мозге, из-за этого повреждаются миелиновые оболочки нервных стволов.

Исследователи выяснили, что лечение витамином B12 ликвидирует возникшие неврологические проблемы.

Врачи убеждены, что необходимо указывать молодёжи на негативные последствия употребления «веселящего» газа. Лечение помогает на ранних стадиях заболевания, однако оно может оказаться невозможным при его длительном вдыхании, сообщает Neurological Review.

Как писал NEWS.ru, детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишина выступила за ограничение продажи «веселящего газа». По её словам, правила продажи закиси сейчас не установлены, из-за этого нет действенных рычагов ограничения её продажи.