У кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, который был госпитализирован в Краснодарскую краевую больницу № 1, медики не нашли признаков отравления.
Как
Данных об отравлении у нас не получено. Предварительные результаты анализов получены, данных об отравлении нет, — заявил собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бжания отравился неизвестным веществом и находится в «тяжёлом состоянии».
NEWS.ru сообщал, что президенту РФ Владимиру Путину доложат об обращении властей Абхазии с просьбой возбудить уголовное дело по факту возможного отравления Джании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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