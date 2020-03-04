https://static.news.ru/photo/ddec78b0-5e17-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

У кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, который был госпитализирован в Краснодарскую краевую больницу № 1, медики не нашли признаков отравления.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на специалистов, у политика диагностирована двухсторонняя пневмония. Врачи проводят ему посиндромную терапию.

Данных об отравлении у нас не получено. Предварительные результаты анализов получены, данных об отравлении нет, — заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бжания отравился неизвестным веществом и находится в «тяжёлом состоянии».

NEWS.ru сообщал, что президенту РФ Владимиру Путину доложат об обращении властей Абхазии с просьбой возбудить уголовное дело по факту возможного отравления Джании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.