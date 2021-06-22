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Медики назвали главный симптом коронавируса у привитых

12:05, 22 июня 2021
Фото: pexels.com

Главным симптомом инфицирования коронавирусной инфекцией у привитых людей является чихание. Об этом сообщает издание Express.

Медики провели исследование ZOE COVID Symptom Study и выяснили, что частое чихание может быть симптомом коронавирусной инфекции у вакцинированных пациентов, которые впоследствии заразились. Специалисты рекомендуют при появлении этого признака оставаться дома и сделать тест на коронавирус.

Отмечается, что чихание не входит в число самых распространённых симптомов коронавирусной инфекции. Чаще всего инфицированные жалуются на высокую температуру, постоянны кашель, озноб, головную боль, боль в груди, проблемы с кишечником, одышку и потерю обоняния.

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