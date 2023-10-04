МЧС России выложило мем о проверке систем оповещения в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России в ответ на планы США по проверке систем оповещения в один день с РФ опубликовало в Telegram-канале мем с изображением статуи Свободы и недоумевающими американцами. В российском ведомстве не исключили, что в Соединенных Штатах могут возникнуть сложности при тестировании систем.

У нас работает, а у вас? <...> Переживаем за коллег из Америки, — сообщили в МЧС России.

На картинке статуя Свободы на русском языке взывает к вниманию американцев, которые не понимают, что происходит.

В России системы оповещения 4 октября уже проверили, пояснили в МЧС, и теперь очередь за США. Спасатели иронично предположили, что у американцев возникнут сложности при переводе их методических указаний.

МЧС сообщило, что проверка завершена, однако жители в нескольких районах Москвы рассказали, что не слышали сирен. Так, москвичи предположили, что тестирования не было в Бутово, Новогиреево, Гольяново, Перово, Орехово-Борисово Южное и Сокольниках. При этом пассажиры в метро слышали сирены еще накануне, писали СМИ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил, что Россия проводит специальную военную операцию, потому все связанные с оповещением граждан системы должны находиться в идеальном состоянии. По его словам, в рамках проверки следует отрабатывать в том числе и реакцию населения.