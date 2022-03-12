МЧС России доставило более 330 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

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Целью ракетного удара Ирана, нанесённого по иракскому городу Эрбиль, стали «секретные израильские базы». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корреспондента государственного телевидения Ирана. Обстрел города, где расположено американское посольство, произошёл в ночь на 13 марта.

Корреспондент иранского государственного телевидения, базирующийся в Ираке, сообщил, что ракеты были нацелены на «секретные израильские базы», — сказано в сообщении. По данным AP, взрывы в столице Иракского Курдистана были зафиксированы...