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МЧС России доставило более 330 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

10:23, 13 марта 2022
МЧС России доставило более 330 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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МЧС России за два дня передало Украине и жителям Донбасса более 330 тонн гуманитарной помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В МЧС отметили, что формирование грузов проходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях, а также в Республике Крым.

11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гуманитарной помощью общим весом более 330 тонн доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка, — сообщили в ведомстве.

Как заявил 11 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, с начала военной операции Россия доставила на территорию Украины 1671 тонну гуманитарного груза, в частности, продуктов питания и лекарств.

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана также направит жителям Украины гуманитарную помощь. Груз весом 380 тонн должна доставить авиакомпания Silkway.

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