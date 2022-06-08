МЧС Армении сообщило о ложном минировании аэропорта Еревана МЧС Армении сообщило о ложном минировании аэропорта Еревана, куда прилетел Лавров

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

В Ереване 8 июня неизвестный сообщил о бомбе в аэропорту Звартноц, куда прилетел глава МИД России Сергей Лавров, МЧС Армении сообщило, что взрывное устройство не обнаружили, пишет Sputnik Армения. На месте работают саперы, пожарные, оперативная группа центра кризисного реагирования.

Злоумышленник позвонил в местную службу спасения и сообщил, что на тeрритории аэровокзала заложена бомба. Туда были срoчно направлены боевой расчет пожарных, оперативная грyппа центра кризисного управления, кинологи, а также инженерно-сaперный отряд сил гражданской оборoны.

Отмечается, что инцидент не помешал поездке главы МИД России. Его кортеж направился из аэропорта в центр армянской столицы.

Лавров прилетел в Ереван в рамках рабочей встречи с руководством Армении. Глава российского внешнеполитического ведомства проведет в стране два дня. В ходе визита министр встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом страны Ваагном Хачатряном и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Также Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

16 мая поступили анонимные сообщения о минировании самолётов, летящих из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Позже аналогичное сообщение получили члены экипажа самолёта, выполняющего рейс в столицу из Уфы. Специалисты пообещали проверить лайнеры после приземления.