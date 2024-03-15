McDonald’s столкнулся с масштабными сбоями В системе McDonald’s в Азии и Австралии произошли масштабные сбои

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В системе McDonald`s произошел масштабный технический сбой, сообщает Reuters. Нарушена работа ресторанов быстрого питания в Японии, Китае, Гонконге, Австралии и ряде других стран. Из-за невозможности принимать онлайн-заказы, пришлось закрыты некоторые торговые точки.

В пресс-службе компании заявили, что сбой не связан с кибератакой и уже ведутся работы на устранением неполадок. Отмечается, что у McDonald`s около пяти тысяч точек в Китае, три тысячи в Японии и одна тысяча в Австралии.

Ранее пользователи из России пожаловались на неполадки в работе официального сайта Google Play, он перестал открываться на территории страны. Проблема наблюдается как на смартфонах, так и на персональных компьютерах. Страница открывается только при использовании VPN-сервисов. При этом приложение Google Play на смартфонах под управлением системы Android функционирует исправно.

До этого в России произошел сбой в работе рада сервисов и популярных приложений. Это коснулось YouTube, сервисов Google, мессенджеров WhatsApp, Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена), социальных сетей Twitter (X) и Snapchat, видеоплатформы TikTok и других интернет-ресурсах.