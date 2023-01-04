«Макдоналдс» окончательно уйдет из Казахстана

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McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» намерена закрыть свой бизнес, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, решение связано с нарушением цепочек поставок и проблемами с закупками мяса в России.

После ухода «Макдоналдса» из России компания запретила своим франчайзи в Казахстане закупать там мясо для котлет. В связи с этим 24 ресторана быстрого питания, принадлежащих ТОО Food Solutions KZ («McDonald’s Казахстан»), пришлось приостановить работу.

Наладить цепочки поставок у местных или европейских производителей не удалось из-за возможных убытков. Ситуация ухудшилась после того, как владельца франчайзи «Макдоналдс» в Казахстане Кайрата Боранбаева арестовали 17 марта по обвинению в хищении средств в квазигосударственном секторе.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла американской сетью фастфуда в республике. Заведения под брендом «Вкусно — и точка» начнут свою работу в Белоруссии уже 22 ноября. В пресс-службе компании пообещали сохранить все рабочие места при смене заведения, а также оставить качество и разнообразие блюд на прежнем уровне.