Маврикий отменил изоляцию для привитых «Спутником V» россиян

Туристам из России, вакцинированным «Спутником V», можно не проходить карантин после прибытия на остров Маврикий. С 1 октября им разрешено свободное перемещение по территории острова. Об этом сообщил представитель посольства России на Маврикии, передаёт RT.

Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых одной из восьми вакцин от коронавируса, утверждённых на острове, среди которых и «Спутник V», — цитирует дипломата агентство.

Ранее власти Маврикия разрешили россиянам, переболевшим коронавирусом или привитым «Спутником V», посещать государство при условии предъявления ПЦР-теста. На таких же условиях из России можно полететь в Бахрейн, Грецию, Иорданию, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию.

Российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации «Спутником V», могут свободно летать в Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Черногорию и Эстонию.