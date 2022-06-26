Матвиенко: Россию не устраивают декларативные переговоры с Украиной

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Россия готова к переговорам с Украиной, но не декларативным, а нормальным, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ. Она подчеркнула, что условия Москвы должны быть приняты, Россия уже перечислила требования киевским властям. Кроме того, по мнению парламентария, западные коллеги с самого начала не собирались достигать соглашений с РФ.

Запад изначально не был заинтересован в переговорах РФ с Украиной, хотя Москва от них не уходила. Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься​​​. Чётко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты, — сказала Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не предвидится, но по их работе есть ряд вопросов. По ее мнению, многие международные организации утрачивают те цели и задачи, ради которых они создавались.