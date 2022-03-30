Матвиенко объяснила, почему позиция Киева на переговорах постоянно меняется

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «несвободен в своих решениях и высказываниях». Тем самым сенатор объяснила изменчивость позиции украинской стороны на переговорах с Россией. Отрывок речи сенатора опубликован в Telegram-канале URA.RU.

Я думаю, в том числе потому, что господин Зеленский несвободен в своих решениях, высказываниях, — заявила Матвиенко.

Также в числе возможных причин переменчивости киевской позиции спикер Совфеда выявила «сращивание бандеровско-нацистского режима с властью Украины». По словам Матвиенко, сам украинский лидер может придерживаться данной идеологии.

Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок, — резюмировала сенатор.

Четвёртый раунд очных переговоров между Россией и Украиной прошёл 29 марта в Стамбуле. Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.