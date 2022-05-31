Матвиенко объяснила, почему Москва не подписала соглашение с Киевом

Валентина Матвиенко / Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва и Киев были близки к подписанию соглашения, согласно которому Украина остаётся внеблоковым государством. Однако «внешнее управление» Киевом не позволило подписать документ, сообщила политик в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условием там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия например, что не будет ядерным государством, — сказала Матвиенко.

Политик отметила, что Москва по-прежнему готова к переговорам. Но Москва пока не видит такого же стремления со стороны Киева.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие для защиты в рамках границ Украины, но не за её пределами. Об этом она сообщила на брифинге, посвящённом итогам американского председательства в Совете Безопасности в мае.