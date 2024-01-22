Женщина в маске провела акцию в поддержку Газы на матче Australian Open Матч между Зверевым и Норри приостановили из-за акции в поддержку Палестины

Фото: Alessandra Tarantino/AP/TASS

Матч четвертого круга Australian Open 2024 между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри был прерван акцией в поддержку сектора Газа. Женщина в маске забросала корт листовками с надписью «Свободу Палестине».

Акция сопровождалась осуждающим гулом со стороны зрителей. Матч не продолжался до тех пор, пока болбои не убрали все листовки с корта.

Ранее родственники израильтян, взятых в заложники бойцами ХАМАС, устроили митинг возле резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Они требуют от главы правительства решиться на «смелый шаг» ради возвращения людей, которые все еще живы. Участники акции рассчитывают на затяжной протест, поэтому возле дома политика уже начали устанавливать палатки.

Сегодня, 22 января, стало известно, что власти Израиля отвергли предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в ответ на освобождение заложников. Сделку между враждующими сторонами продвигают США, Катар и Египет, и на сегодняшний день основная ее часть согласована. План сделки между Израилем и ХАМАС состоит из трех частей. Первая его часть предусматривает освобождение палестинским движением всех заложников из числа гражданских лиц.